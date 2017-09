Miguel Bosé se ve obligado a revelar el rostro de sus hijos

Miguel Bosé usó redes sociales para confirmar que tras haber sido víctima de un hackeo de archivos fotográficos por el cual estaba siendo extorsionado, prefirió dar a conocer el rostro de sus hijos a través de una foto donde lo vemos acompañado de los menores.

“Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato”, escribió en la primera parte de su mensaje.

Además, el cantante español solicitó que a pesar de esta revelación, espera que se siga conservando el respeto hacia su familia conformada por los pequeños Telmo, Ivo, Tadeo y Diego. “Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias”.

Cabe señalar que Miguel Bosé ya había compartido en redes sociales algunas fotografías de ese viaje tan especial que realizó el pasado mes de abril con sus hijos, pero siempre los mostró de espaldas con la finalidad de resguardar su identidad.

