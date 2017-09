Metallica Master of Puppets Remastered

Metallica detalla el contenido de la nueva versión remasterizada y ampliada de Master of Puppets.

Metallica anuncian el lanzamiento de Master of Puppets Remastered, uno de los álbumes de metal más apreciados de todos los tiempos, para el próximo 10 de noviembre a través de Universal Music.

Master of Puppets fue el tercer álbum de estudio de Metallica, publicado el 3 de marzo de 1986. Consolidó al grupo llegando a vender más de seis millones de copias solo en Estados Unidos.

Grabado en Sweet Silence Studios y producido por Flemming Rasmussen, fue el último con el bajista Cliff Burton, que falleció en un accidente de autobús en Suecia durante la gira promocional.

Estará disponible en varios formatos: Ediciones ampliadas y deluxe con material inédito, maquetas, mezclas previas, videos, temas en directo, entrevistas, fotos y mucho más.

Metallica detalla el contenido de la nueva versión remasterizada y ampliada de Master of Puppets

FORMATOS

CD Standard: Master of Puppets Remasterizado:

3CD Expanded Edition:

CD1 – Master of Puppets Remasterizado

CD2 – CD con temas sin mezclar, maquetas y entrevista.

CD3 – Un setlist de un show en directo hecho con fragmentos de varios conciertos de la gira Damage, Inc. Tour. –

LP Vinilo: Master Of Puppets Remasterizado.

Deluxe Box:

2Lps: Master of Puppets remasterizado y Live At The Aragon)

10 CDs (2cds con entrevistas, 3 Cds con temas sin mezclar, demos, riffs, y 5 CDs con material en directo)

Metallica detalla el contenido de la nueva versión remasterizada y ampliada de Master of Puppets

2 DVDs con contenido en directo y entrevistas.

Cassette con el último concierto de Cliff (primer bajista)

Libro de 108 páginas con fotos e historias inéditas.

Pack con 6 chapas

Litografía de 12X12

Una carpeta con las letras manuscritas de Handwritten

Apuesto al Rock

Comments

comments