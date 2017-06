Matan a empleada de la Termo

Tuxpan, Ver.- Karen Hernández Escamilla, empleada de la Termoeléctrica Adolfo López Mateos, de este puerto y quien se encontraba como desaparecida desde el pasado 20 de mayo cuando salió de su casa con destino a su trabajo, fue encontrada muerta a orillas de la carretera que conduce a la comunidad de Chiconcoa, perteneciente a este municipio. Autoridades ministeriales levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Semefo.

Los hechos, de acuerdo con la información obtenida, se registraron en la carretera que va de la comunidad de Buena Vista a Chiconcoa, provocando la movilización de policías municipales y de la SSP, así como de personal de la Fiscalía Regional. En el lugar también aseguraron un mensaje amenazante.

Como se recordará, la víctima el pasado 20 de mayo salió de su casa ubicada en el Infonavit Tulipanes de esta localidad y abordó un automóvil -al parecer un Jetta de color blanco- para dirigirse a su trabajo, pero nunca llegó.

De acuerdo con la carpeta de investigación UIPJ/205/2017, la ahora extinta laboraba en la termoeléctrica antes mencionada y detuvo un taxi para abordarlo, pero al parecer un auto de color blanco se emparejó y optó por subirse a ese vehículo, esto al parecer luego de haberse acercado a dialogar con el o los ocupantes.

Compañeros de trabajo de Karen Hernández ese día notificaron a su familia que no llegó a su destino y que inclusive no se encontraba laborando, por lo que al no tener contacto con ella su madre, Eloísa Escamilla, optó por denunciar su desaparición.

Es de mencionar que en torno a este caso, corporaciones policiacas encargadas de la seguridad del municipio mantenían la búsqueda de la joven, pero sin rendir frutos. El cadáver de la fémina se encontraba en avanzado estado de putrefacción y fue reconocido por su familia por la ropa que llevaba puesta, pero autoridades ministeriales han solicitado que se realicen pruebas de ADN para confirmar la identidad.

