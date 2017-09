Mastodon “Toe to Toes”

MASTODON trae el audio de “Toe to Toes”, y como siempre no nos decepcionan!

MASTODON lanzarán un nuevo EP con cuatro pistas inéditas. “Cold Dark Place” estará disponible en formato digital y en CD el 22 de septiembre a través de Reprise Records , seguido del lanzamiento de un disco de vinilo de diez pulgadas de edición limitada el 27 de octubre.

Tres de las canciones de “Cold Dark Place” , ” North Side Star”, “Blue Walsh” y “Cold Dark Place” – se registraron durante las sesiones de Mastodon 2014 perteneciente al album “Once More ‘Round The Sun” y fueron producidos por Nick Raskulinecz . Una cuarta canción, “Toe To Toes” , fue grabada durante las sesiones para el álbum más reciente de la banda, “Emperor Of Sand” del 2017 , y fue producida por Brendan O’Brien .

“Cold Dark Place” track list

01. North Side Star

02. Blue Walsh

03. Toe To Toes

04. Cold Dark Place

Comments

comments