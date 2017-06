Marilyn Monroe cumpliría 91 años

“Una buena chica conoce sus límites. Una mujer inteligente sabe que no tiene ninguno”.

“La imperfección es belleza, la locura es genial y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido”.

“Las desilusiones te hacen abrir los ojos y cerrar el corazón”.

” Dale a una chica los zapatos correctos, y ella puede conquistar el mundo”.

“Alguien que te trata bien solo cuando está a punto de perderte, no merece que regreses”.

“La gente comenzó a decir que yo era lesbiana. Sonreí. No hay sexo incorrecto si hay amor en él”.

“Cásate con el que sepa lo ridícula que puedes llegar a ser y aún así te ame”.

“Vivo para tener éxito, no para complacerte a ti o cualquier otra persona”.

“No presumas de haber sido el primero en mi corazón, si no fuiste suficiente inteligente para ser el último”.

“Es mejor estar sola que infeliz con alguien”.

“Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños”.

“Si vas a tener dos caras, al menos haz que una de ellas sea bonita”.

“Estás entre lo que quiero tener y lo que me da miedo tener”.

“Una sonrisa en mi rostro no significa la ausencia de problemas, si no la habilidad de ser feliz por encima de ellos”.

“Si no puedes soportarme en mis peores momentos, no me mereces en los mejores”.

“Los príncipes azules vienen llenos de cuentos. Anoten mujeres”.

“Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso”.

