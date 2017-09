Mara: el peligro de ser mujer

Mara Fernanda, una estudiante veracruzana de apenas 19 años de edad, quien cursaba el tercer semestre de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma Popular de Puebla (UPAEP), se suma a la larga lista de víctimas de feminicidio.

Su ausencia será un dolor que no menguará ni con el paso del tiempo, sus compañeros no volverán a escuchar su risa en el aula ni sus padres podrán volver a abrazarla, no escribirá más tuits como aquel que de forma casi premonitoria, colgó de su timeline el 5 de mayo pasado: #SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza.

Pero la herida que más dolerá, será la de la incomprensión de quienes la juzgan por disfrutar de su juventud siendo mujer, la indolencia de autoridades que suelen responder “se fue con el novio, volverá en unos días” para negarse a investigar y la ausencia de todas aquellas jóvenes que aún no aparecen porque corrieron el riesgo de salir a la calle a sabiendas de que corren peligro porque son mujeres.

Por GRISELDA CRUZ

Comments

comments