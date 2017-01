Llegan tarde los bomberos

Bomberos de Pemex están inconformes por el manejo del personal que realiza la supervisora de mantenimiento y logística Región Norte, Iza Aracely Vázquez Reyes, quien incluso impide acudir a incendios sin su autorización.

Acusaron que les ha ordenado no salir de la estación sin su consentimiento, y si no se encuentra presente la indicación es llamarla por teléfono, sin embargo, no contesta las llamadas y la población es la que resulta más afectada.

Además, ha enviado a ayudantes a realizar labores que le corresponden a bomberos y ha hecho cambios entre personal de PEP y ATG, a pesar de que lo prohíbe el contrato colectivo de trabajo, con lo que expone la integridad de personal que no está capacitado para ejecutar algunas labores.

Por PAULO RUIZ VARGAS

Foto: Enrique González Morales