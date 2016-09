Líderes campesinos dejan solo a Javier Duarte

Al dar a conocer el motivo de su salida de la sesión, el secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), Moisés Reyes Fausto, señaló que las organizaciones solicitaron a la Sagarpa que el dinero ya no lo maneje el estado, porque lo ocupan para pagar “deudas políticas” y el campo se queda sin inversión. “Los recursos no deben regresarse. No estamos de acuerdo en que los opere el gobierno del estado, queremos que se abra una cuenta especial operada por la federación y autorizada por la secretaría de Hacienda y Crédito Público” explicó.

