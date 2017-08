Las 7 islas más extrañas y curiosas del mundo

Las islas pueden parecernos bastante ordinarias, sólo tierra rodeada por agua. Sin embargo tienen grandes beneficios, no sólo para la conservación de la biodiversidad, también para las sociedades. Veamos algunas de las más peculiares y curiosas islas del mundo.

Ōkunoshima, the Rabbit Island o la Isla de los Conejos, es una isla japonesa mundialmente conocida por tener una plaga bastante poco convencional. La enorme cantidad de conejos salvajes que hay en Ōkunoshima tiene un origen oscuro.

Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno japonés utilizaba la isla para producir armas químicas, y los conejos fueron llevados en gran cantidad para probar los efectos de determinado gas venenoso.

Sable Island, o Isla Sable, es una pequeña isla canadiense que se caracteriza por tener gran cantidad de caballos salvajes, aproximadamente 400. No son una plaga como los conejos en la isla anterior, pero es un fenómeno bastante poco común. La isla se caracteriza, además, por su enorme biodiversidad en tan sólo 34 km. cuadrados aproximadamente.

La Gaiola es una isla italiana conocida por llevar mala suerte a sus dueños. Los cuerpos del matrimonio Braun y posteriormente el del alemán Otto Grunback, fueron hallados sin vida bajo circunstancias sospechosas. Su siguiente dueño, el suizo Maurice-Yves Sandoz, terminó siendo internado en un hospital psiquiátrico y se suicidó.

Otras personalidades que también fueron propietarios de la isla como Karl Paul Langheim, Gianni Agnelli y Paul Getty, también sufrieron enormes desgracias. Su último dueño, Gianpasquale Grappone, está preso por fraude desde el 2009. Actualmente está deshabitada y sólo funciona como atracción turística para algunos aventureros.

4.- Una isla dentro de una isla dentro de una isla en el océano Pacífico

El Vulcan Point es una pequeña isla que se encuentra en el lago Crater. El Crater es un lago que se encuentra en la isla Volcan Taal. La isla Volcan Taal se encuentra en el lago Taal. El lago Taal se encuentra en la isla de Luzon. Y, finalmente, la isla de Luzon es la isla más grande de las Filipinas y está rodeada del océano Pacífico.

Es como la película El Origen (Inception) de Leo Di Caprio, un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño…

3.- La isla poseída

Palmira es realidad un atolón. Está ubicado en el medio del océano Pacífico, cerca de Hawaii y es considerado uno de los lugares más hermosos y con la mayor biodiversidad del mundo. Pero no todo es tan bonito. Es una isla bastante solitaria, ya que no tiene residentes permanentes. Varias leyendas sobrenaturales, y un misterioso crimen ocurrido en 1974 hacen de esta isla un lugar no muy popular.

No se sabe por qué, pero sus visitantes parecen coincidir en que no es un lugar demasiado amigable para pasar la noche.

2.- El imperio de los gatos

Tashirojima, mejor conocida como Cat Island, es una isla japonesa en la que viven más gatos que personas. Los gatos parecen gobernar la isla ya que son considerados casi deidades y alimentarlos parece traer buena suerte. Lo curioso, además, es que Tashirojima es considerada una villa terminal, dado que aproximadamente el 80% de la población supera los 60 años.

1.- El éxodo de los cangrejos

La Christmas Island, o Isla de Navidad es una pequeña isla Australiana descubierta en la Navidad de 1643. Es una gran reserva de biodiversidad y la mayor parte de su territorio está protegido como reserva natural por el gobierno. El fenómeno más impactante de esta isla es la migración anual de más de 8 km. de 120 millones de cangrejos colorados.

¿Qué te parece? ¿Conocías estas islas realmente intrigantes?