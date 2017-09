Lady Gaga le envía un sentido mensaje de apoyo a Selena Gomez después de saber sobre su trasplante

Selena Gomez continúa recibiendo muestras de apoyo de parte de sus fans tras revelar más sobre sus batallas contra el lupus.

Poco después de que la intérprete de Come and Get It contara en Instagram que recibió un trasplante de riñón, su amiga Lady Gaga decidió expresarle su apoyo en las redes sociales.

“Oraciones y amor para @selenagomez, eres una princesa guerrera”, escribió este viernes en Twitter. “¡Qué inspiración!”

Ese sentimiento hace eco de lo expresado por muchos Selenators, quienes se sorprendieron al saber que la cantante estuvo fuera del ojo público por gran parte del verano debido a sus problemas de salud.

“Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi lupus y me estaba recuperando. Era lo que necesitaba hacer por mi salud en general. Sinceramente espero compartirlo con ustedes, pronto mi viaje a través de estos últimos meses como siempre he querido hacer con ustedes”, compartió Selena con sus seguidores. “No hay palabras para describir cómo agradecerle a mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el regalo más grande y se sacrificó donando su riñón para mi. Soy increíblemente bendecida”.

Mientras Selena continúa con su propia recuperación, Lady Gaga también se recupera de sus propios problemas de salud.

A principios de esta semana, la intérprete de Born This Way anunció en Twitter que tuvo que cancelar su show en Rock in Rio por órdenes del doctor.

“Me llevaron al hospital, no es simplemente dolor de cadera o desgaste de la gira, estoy en dolor severo”, escribió en Twitter. “Estoy en buenas manos con los mejores doctores”.

Al sincerarse, Selena y Lady Gaga han ayudado a otros. E! News supo que las donaciones a LupusResearch.org se “elevaron”.

De hecho, el presidente del grupo confirmó que el menaje de Gomez ayudó a recaudar casi 500 mil dólares para investigaciones lideradas por Lupus Research Alliance.

E Online

