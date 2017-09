La Xbox One X tendrá contenido gaming en 4K HDR gracias a Samsung y sus Smart TV QLED

Menos de dos meses para el lanzamiento oficial de la Xbox One X y ya empezamos a ver las novedades de la nueva consola en el mundo de las televisiones, ya que Microsoft se ha aliado con Samsung para ofrecer contenido gaming en 4K.

Samsung -con LG– siempre ha ido un paso por delante de todas las compañías en el mundo de las televisiones, y es por ello que Microsoft ha querido apostar por lo seguro y ha firmado un acuerdo de colaboración para que Samsung pueda ofrecer mejor contenido 4K HDR en su Xbox One X, y vamos a ver realmente qué significa esto.

Microsoft ha elegido a Samsung por sus nuevas Smart TV QLED que tienen los mayores niveles de brillo del mercado y una calidad de panel muy buena, lo que hace que sus televisiones sean las mejores del mercado. También hay que contar que esta tecnología no es nada barata -de momento- y que si queremos un televisor QLED tendremos que desembolsar mucho más de 1000 euros.

La Xbox One X se podrá probar con una Smart TV Samsung

¿Qué significa para mi esta colaboración? ¿Tendré que comprarme una Smart TV de Samsung QLED para jugar a la nueva Xbox One X? La respuesta en el primer caso es nada, y en el segundo es no. Esta colaboración es marketing. Si es cierto que en una televisión QLED de Samsung disfrutaremos más la nueva Xbox debido a su soporte 4K y HDR, pero en caso de que no lo tengamos, no perderemos nada.

El acuerdo entre Microsoft y Samsung es simplemente para poder probar esta nueva consola. En los establecimientos se podrá probar siempre esta nueva Xbox One al lado de una televisión Smart TV de Samsung, con tecnología QLED 4K, lo que nos hará ver todo el potencial de la consola y lo trabajados que están los gráficos en esta última versión.

Esta televisión QLED de Samsung solo estará enfocada para la gama premium del mercado debido a su elevado coste, pero lo que conseguirá es que si estamos buscando una televisión de cualquier precio, para jugar con esta Xbox, nos decantemos por la que estará de prueba. Tampoco descartamos que cuando salga a la venta haya alguna promoción entre estas dos empresas con un descuento en alguno de los dos productos, pero lo que sí nos queda claro es que no es la primera vez que colaboran en alguno de sus productos y tampoco será la última.

