La temporada de Cowboys va en completa caída libre

La temporada de los Dallas Cowboys está en completa caída libre. Todo necesita ser cuestionado después de la derrota por 28-6 ante Los Angeles Chargers.

¿Perdió Jason Garrett a su equipo y le costará el trabajo una temporada después de llevarlo al mejor récord de la NFC? ¿Si continúa como head coach, son significativos sus cambios en un staff de coaches que ha visto cómo sus tres últimos oponentes los superan 72-6 en la segunda mitad?

Es realmente Dak Prescott, a cuyo primer juego de tres intercepciones siguió otro de dos, después de tener sólo cuatro en 2016, el quarterback del futuro? ¿Dez Bryant está en sus días finales con los Cowboys?

Hay una pregunta que no necesita ser contestada. Jerry Jones no se reemplazará a sí mismo como gerente general. Una temporada que comenzó con aspiraciones de Super Bowl se ha disuelto entre un récord desastroso de 5-6 en el que los Cowboys apenas pueden agradecer que los New York Giantstengan un récord peor, de 2-8.

Si hay alguna buena noticia, es que los Cowboys anotaron un touchdown. Fue con 12:48 minutos por jugarse, cuando Rod Smith cruzó la línea de gol con el primer touchdown en 27 posesiones, desde que el equipo lo hiciera la última vez en el primer cuarto, el 12 de noviembre, en una derrota contra los Atlanta Falcons.

Pero la ofensiva no pudo salir de su propio rumbo, aún con el regreso de Tyron Smith, tras sufrir un tirón en una ingle. Smith recibió un pañuelo por contener lo que habría sido un touchdown de 34 yardas en el tercer cuarto, por Prescott. En la siguiente jugada, Prescott estuvo bajo presión y tuvo que lanzar el balón. Con 7:41 minutos por jugarse, Prescott perdió un balón que se convirtió en un touchdown de 90 yardas para Los Ángeles. Fue la cuarta pérdida de balón, devuelta para touchdown, para Prescott en la temporada.

Pero antes de que la gente culpe a la ofensiva sin Ezekiel Elliott, la defensiva hizo lo mejor que pudo para asegurarse de compartir las culpas.

Por tercer juego en fila, no tuvieron respuestas en la segunda mitad. Philip Rivers, quien lanzó para 416 yardas y tres touchdowns, lideró a los Chargers en drives para respectivas 77, 92 y 75 yardas. Los Ángeles tuvieron ocho pases de al menos 20 yardas en el juego.

En la cuarta posesión de los Chargers en la segunda mitad, tuvieron piedad de los Cowboys, poniendo la rodilla en tierra en los dos últimos minutos de juego. En la segunda mitad de los tres últimos juegos, los Cowboys han permitido anotaciones en nueve de 14 posesiones.

Así de mal se han puesto las cosas para los Cowboys:

– Es la primera vez que los Cowboys anotan menos de diez puntos en tres juegos en fila en la historia de la franquicia, de acuerdo con ESPN Stats & Information.

