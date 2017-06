La nueva versión de Android podría llamarse “Oreo”

En la pasada edición del Google I/O, una de las grandes decepciones que nos llevamos con la jornada inaugural, fue no saber si realmente el nombre de Android O sería Android Oreo, como la gran mayoría de los rumores lo venían diciendo.

Datos más, datos menos, lo cierto es que terminó Google I/O 2017 y salvo algunas características del “nuevo” sistema operativo, no tuvimos una confirmación por parte de Google sobre el próximo nombre de su sistema operativo móvil, o por lo menos no formalmente, ya que si bien de su boca no salió, aunque si dejaron entrever en una de las presentaciones el que podría ser el nuevo nombre de la última versión de Android.

Los rumores apuntaban a la lógica, si la nueva versión de Android se presentaba como Android O y la gente de Android lleva años manteniendo sus nombres entre populares golosinas, Android O sería finalmente Android “Oreo”, tal como en su momento tuvimos Android KiKat. Toda esta especulación es usando la lógica, pero a la luz de nuevas pruebas, tendríamos que comenzar a contemplar una segunda opción que corre con algo de ventaja por sobre “Oreo”.

Un reporte de Myce y Android Life, señalan, casi con certeza, que el nombre de Android O en realidad podría ser Android Oatmeal Cookie (Galleta de Avena).

