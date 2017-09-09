Torneo Pre Barrios
Deportivo Extremo Futbol 

La jornada sigue en pie, Pre Barrios La Opinión 2017

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TORNEO DE FUTBOL PREBARRIOS 2017 “ESTRELLAS DE TU COLONIA”

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LA FLORIDA
15:00 HRS. DEPVO. GAVIOTAS VS. HALCONES MAC
17:00 HRS COL. LAS GRANJAS VS. AB. EL COMPETIDOR LAZ-CAR

SAHOP
13:00 HRS. AMPLIACION SALVADOR ALLENDE VS. LITO LA FLORIDA FC
15:00 HRS. AMIGOS ANAHUAC VS. DEGO AGUILAS DE PLAN DE AYALA
17:00 HRS. PANGUITO 27 AUTOCLIMAS STAROSA VS. NIETOS DE PILLITA INDEPENDENCIA

PEPE SOTO
13:00 HRS. SUPER STAR VS. FC ZAGO KAWATZIN
15:00 HRS. INFONAVIT COATZINTLA VS. LITO LA FLORIDA FC
17:00 HRS. COL. PETROMEX VS. BOCHOLOS PIZZA KEHOE

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