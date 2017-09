Kirin 970: El nuevo super chip de Huawei deja descolgados a Qualcomm y Samsung

El nuevo Kirin 970 de Hisilicon (el fabricante de chips para Huawei) es un auténtico SoC (sistema en un chip) con inteligencia artificial incorporada. La IA móvil, que se esconde dentro de la nueva NPU está llamada a traer algunas ventajas, aunque Huawei también ha puesto todo de su parte en otros aspectos. Hemos hablado con Ai Wei (Fellow, Chipsets and Hardware Technology Strategy) y Eric Zhou Chen (Planning Director, Kirin Team) sobre el nuevo procesador.

La CPU y la GPU es lo que hasta el momento conocemos. Con el Kirin 970 se incorpora además una NPU (unidad de procesamiento de red neural), que forma parte de la IA del SoC y hace que el chip sea capaz de aprender mediante redes neuronales. El cerebro artificial del Kirin 970, junto con su CPU y su GPU, va a tener unas prestaciones 25 veces superiores a la anterior combinación formada por la unidad de computación y la unidad gráfica, y con ello, va a mejorar también la eficiencia del consumo de energía en un factor de 50. Sí, habéis leído bien, cincuenta. Unos números realmente impresionantes, cuyo impacto en la práctica veremos a partir de octubre con la llegada del Huawei Mate 10. Pero no solo la NPU debería ser un motivo de preocupación para el resto de fabricantes de chips.

En el módulo LTE, Huawei está claramente por delante de Qualcomm y Samsung. Mientras que ambas compañías de la competencia han anunciado unos módulos inalámbricos propios de cat. LTE18 para el próximo año como fecha no confirmada (algo que han hecho a bombo y platillo), Huawei llega casi sin hacer ruido con una cat.18 y dobla la velocidad de transmisión de datos máxima (1,2 Gbit/s). Desde el punto de vista técnico, esto se consigue a través de una combinación de 4×4 antenas MiMo que elevan la agregación de portadoras sobre LTE a un nuevo nivel, como destaca Ai Wei.

Está claro que el valor máximo de 1,2 Gbit/s solo se puede alcanzar teóricamente. Con todo, el módulo inalámbrico de Huawei promete altas prestaciones en la transmisión de datos también en el uso cotidiano. Todas estas antenas harán que, además, la calidad de recepción mejore, aunque esto es algo que dependerá de la construcción concreta del Mate 10 y no es posible generalizar y hacer una evaluación exacta de antemano.

Huawei irradia autoconfianza

El CEO de Huawei, Richard Yu, ya anunció en su discurso de apertura en la IFA el lanzamiento del Kirin 970 con la habitual confianza y no evitó la comparación directa con la competencia. Por lo tanto, el nuevo chip de Hisilicon no solo tiene una cantidad de transistores significativamente más elevada que sus homólogos de la competencia, sino que también se aprovechará de sus cualidades. Según Huawei, en un benchmark en el que se hacían 2000 detecciones de imágenes por minuto, el Galaxy S8 llegó a una puntuación de 95, el iPhone 7 Plus a 487, mientras que el chip de Huawei alcanzó la friolera de 2005.

Está claro que el tratamiento de imágenes y vídeos será uno de los puntos fuertes del nuevo SoC. La NPU hace, en este sentido, un trabajo claramente mejor que una CPU tradicional. Un nivel tan grande de aumento no se logrará en todos los aspectos. Aun así, el procesamiento de imágenes y vídeos es un área muy importante para un smartphone, y quien destaque aquí, ya tendrá mucho hecho. También su rápida memoria RAM, (el Kirin 970 soporta LPDDR4X-RAM con UFS 2.1), es un gran plus.

No es nuevo, pero es mejor

En realidad no todo es nuevo en el Kirin 970, más bien al contrario. Los núcleos Cortex-A53 y Cortex-A73 del Kirin 960 se incluyen sin cambios. Huawei ha preferido no apostar por el A75. Esto se debe, tal y como nos comentó Eric Chen Zhen durante la conversación, a los diferentes plazos y planificaciones que manejan ARM y Huawei, y al largo tiempo de desarrollo de los chips de IA. El Kirin 970 ha necesitado más de dos años para poder salir el próximo mes al mercado.

En la unidad gráfica todo tiene el mismo aspecto. Huawei ha aumentado el número de núcleos de ocho a doce, pero al mismo tiempo, ha reducido la frecuencia de reloj. En el Mali G72MP12 no se ha utilizado una nueva tecnología. Aun así encontramos ventajas: el rendimiento gráfico del Kirin 970 aumenta en total un 20 por ciento, mientras que la eficiencia en el consumo de energía se mejora en un sorprendente 50 por ciento en el uso cotidiano.

