Kim Kardashian sorprende con radical cambio de look

Este miércoles se confirmó que ya viene en camino el tercer bebé de Kim Kardashian y Kanye West a través de un vientre subrogado. La información revelada -hasta ahora- es que el nuevo miembro de la familia Kardashian-West nacerá en enero y que será una linda niña. Pero esto no es todo, no nada más crece la familia de estas dos famosas personalidades, sino que la estrella del reality show quiso darle un giro a su look y cambiar su color de pelo a un tono platinado que nos recuerda a cierto personaje de Game of Thrones: Daenerys Targaryen, ¿o no?

El color de pelo de Kim pudo haber cambiado pero su estilo no, así lo dejó ver al lucir un entallado vestido de cuero en el desfile de Tom Ford durante la Semana de la Moda de Nueva York.

No cabe duda de que Kim sabe cómo conseguir ser el centro de atención en todos los eventos.

