Juan Gabriel va contra J Balvin y Maluma en los Billboard 2017

Ya se han dado a conocer los nominados a los premios Billboard 2017, donde artistas latinos como Juan Gabriel, J Balvin y Maluma competirán entre sí en varias categorías.

El “Divo de Juárez” podría llevarse la categoría de Mejor Artista Latino, donde se enfrentará a los reggaetoneros J Balvin, Maluma y Nicky Jam, además de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Juan Gabriel también pelea por el mejor Álbum Latino con “Los Dúo” y “Vestido de Etiqueta” contra J Balvin y su disco “Energía”, CNCO con “Primera cita” y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho por “Recuerden mi estilo”.

Por otro lado, la categoría de Mejor Artista quedaría entre las manos de Adele, Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, Twenty One Pilots y The Weeknd.

Con información de Espectáculos Televisa

Comments

comments