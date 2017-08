José José, a punto de terminar sus quimioterapias

Luego de que él mismo dijera que le habían diagnosticado cáncer de páncreas, José José se sometió a un tratamiento para hacerle frente a la enfermedad, y su hija Marisol Sosa dijo que su papá ya está por terminar sus quimioterapias.

“Bien. Gracias a Dios, (está) muy bien. Ahorita está terminando los tratamientos de quimios, gracias a Dios, y están por valorarlo, por decirle qué sigue, pero va muy bien”, indicó la cantante en entrevista con el programa Ventaneando.

De hecho, Marisol comentó que su papá ha ganado entre cuatro o cinco kilos, al grado de que ya se le ve muy chapeado, esto porque al saberse de su enfermedad, muchas personas se preocuparon porque el “Príncipe de la Canción” lucía demasiado delgado. Sin embargo, gracias a una buena alimentación, de la cual está muy al pendiente su hija, ha logrado recuperar peso.

“Yo soy la hija que ahorita se encarga de ver que no le falte el rábano, el nopal, el betabel y todo ese tipo de cosas”, indicó la intérprete.

Marisol también destacó el hecho de que su papá está muy positivo, sobre todo porque muchas personas del medio artístico han estado pendientes de su salud.

“(Está) Con una energía linda, positivo. El teléfono nunca le deja de sonar. El día que no le habla Marco Antonio Solís, le habla el señor Marco Antonio Muñiz, el día que no le habla Cristian, sino Silvia Pinal o la ANDA… está muy consentido, gracias a Dios”, indicó la joven.

Fue en marzo pasado cuando José José confirmó a través de un video que tenía un tumor en el páncreas.

“Me hice unos estudios en Estados Unidos y no logré tener una respuesta de por qué estoy tan flaquito. Estaba muy preocupado, me vine para acá al Instituto Nacional de Nutrición y me encontraron un problema en el páncreas, que es un tumorcito chiquito en la cabeza del páncreas que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado, tan flaco.

“Quiero pedirles que, por favor, tomen conocimiento de que el resto de mi organismo está bien. Se me hicieron análisis exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida de la mano de Dios y de la mano de ustedes”, así dio el cantante la noticia de su enfermedad.

