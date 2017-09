IMSS sin especialistas

Poza Rica, Ver.- Desde hace 6 meses, Ana María Balderas González, espera ser canalizada al IMSS de Veracruz, al área de angiología -parte de la medicina que estudia enfermedades del sistema vascular arterial, venoso y linfático- ya que no puede ser atendida en esta ciudad debido a la falta de especialistas.

“Ya fui a hablar ahorita con la directora, dice que sí me va a enviar, pero así me engañó la otra semana que ingresó, me dijo que el martes, y no salió a ningún lado” expresó el padre de la paciente de 38 años de edad, quien se encuentra en la clínica 24 junto a su hija, desde el pasado 21 de agosto.

“No me quieren mandar a Veracruz, ya me dieron una cita a Xalapa y de ahí me mandan con un dermatólogo, pero aquí no hay” expresó su familiar.

Las piernas de Ana María lucen llenas de llagas, algo que comenzó con solo una pequeña erupción, pero solo le han a recetado una pomada, misma que ha tenido que comprar la propia familia, pero no ven mejoría, expuso su madre.

Los familiares piden la intervención de las autoridades para que se pueda canalizar a la paciente, quien además sufre de insuficiencia renal desde los 6 años de edad.

Ana María no pudo contener el llanto y pidió que la transfieran a Veracruz, ya que solo el doctor que se encarga de hacer la diálisis es quien la trata actualmente, “Todos se hacen tarugos, no me hacen caso y yo con mi dolor… el doctor Cantú es buena gente, pero de ahí ninguno es buena gente” expresó.

Por Paulo Ruiz Vargas

Comments

comments