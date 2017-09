Huracán “Katia” no dejo daños en la Huasteca hidalguense

Huejutla, Hgo.- Los ríos no aumentaron su nivel, colonias solo presentaron encharcamientos: PC. Pese a la alerta que permanecía por la llegada del huracán “Katia” a la Huasteca, las autoridades de Protección Civil y de Auxilio, no reportaron daños en viviendas a causa de inundaciones, debido a que el nivel de los ríos no incremento, de acuerdo al monitoreo realizado.

Así lo dio a conocer Fernando Castañeda Maldonado Director de Protección Civil en esta en Huejutla, quien señalo que solo el reporte de la caída de un árbol, que no puso en riesgo la integridad de la ciudadanía fue retirado de una colonia

En las colonias donde se inunda en temporadas de lluvias, no presentaron ningún problema debido a que “Katia” solo dejo poca lluvia y vientos moderados.

