¿Hugol se pone la del Puebla?

En entrevista, el ‘Pentapichichi’, Hugo Sánchez, reveló para las cámaras de ESPN que no descarta comprar al equipo del Puebla, después de que el dueño del club, Carlos López Chargo le revelara que tanto La Franja como Chiapas podrían ser traspasados.

“En la entrevista que le hicimos a Carlos Hugo López Chargo surgió entre las preguntas que con la multipropiedad se tendrían que desprender tanto de Jaguares o de Puebla, y se le hizo la pregunta si iba a vender a uno o a otro y dice ‘no, hay posibilidad de vender a los dos’.

“Tengo muchos amigos y gente que le gustaría que invirtiese en Puebla, en el equipo de futbol… No descarto la posibilidad de comprar al Puebla y colaborar y contribuir de la manera en como me enfoqué en mi trayectoria como futbolista, luego entrenador, director de la Selección Nacional y también me he preparado como directivo”, explicó el ‘Niño de oro’.

Los dueños de Jaguares y La Franja se han visto envueltos en problemas económicos, por lo que no sería descabellado que Hugo Sánchez pudiera adquirir al cuadro poblano.

Información: Récord