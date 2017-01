Hugh Jackman “ha colgado las garras” de Wolverine

NUEVA YORK.- Es el fin. No hay marcha atrás. Tras 17 años interpretando a Wolverine en la gran pantalla, Hugh Jackman “ha colgado las garras” del personaje para siempre y quiere despedirse por todo lo alto con “Logan”, según dijo el director de la cinta, James Mangold.

Las colgó para siempre. No se volverá a acercar a ellas. Ha terminado”, admitió el cineasta neoyorquino de 53 años, que dirigió a Jackman en ‘The Wolverine’.

El actor australiano ha encarnado al personaje en ‘X-Men’ (2000), ‘X-Men 2’ (2003), ‘X-Men: The Last Stand’ (2006), ‘X-Men Origins: Wolverine’ (2009), ‘X-Men: First Class’ (2011), ‘The Wolverine” (2013), ‘X-Men: Days of Future Past’ (2014), ‘X-Men: Apocalypse’ y, finalmente, ‘Logan’ (2017).

Ha sido una etapa fantástica, mucho más duradera que cualquier otra relación cinematográfica entre un actor y un personaje de envergadura, ya sea James Bond o Batman. No ha habido nunca una simbiosis similar. Ni Ryan Reynolds lo convencerá para rodar algo con Deadpool”, añadió entre risas el cineasta.

En la cinta, cuyo nuevo tráiler fue lanzado hoy, un envejecido Wolverine, debe proteger con la ayuda del profesor X (Patrick Stewart) a Laura, una niña mutante (la española Dafne Keen) perseguida por una organización criminal.