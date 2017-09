Huawei advierte: la verdadera inteligencia artificial llega con el Mate 10

Uno de los grandes avances que se han incluido en el iPhone X es el reconocimiento facial para poder desbloquear el dispositivo -pero que no se queda sólo ahí-. Pues bien, el Huawei Mate 10 está cerca de ser presentado, y la compañía China no se ha cortado nada a la hora de indicar que su nuevo terminal será mejor que el de Apple… Y, además, en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial.

En un intento de seguir presionado en el mercado de los dispositivos móviles, donde Huawei va escalando posiciones de forma constante, la firma no ha tenido reparos en lanzar un órdago a uno de los detalles que se consideran diferenciales en el nuevo iPhone X: FaceID (y que y compite de tú a tú con lo que ofrece el Samsung Galaxy S8, pero supuestamente de forma optimizada ya que utiliza motores neuronales de aprendizaje para dar un paso adelante en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial). Pero, según Huawei, esto verdaderamente se verá el próximo día 16 de octubre en un smartphone, cuando el Mate 10 sea anunciado -y este tipo de procesos utilicen algo más que partes de la cara para realizar su trabajo-.

Por lo tanto, y tal como se esperaba, el procesador Kirin 970 que integrará el Huawei Mate 10 incluirá su propia unidad de trabajo para el aprendizaje (NPU, debido a su enfoque en el trabajo de aprendizaje neuronal). Así, parece bastante claro que este tipo de servicios y trabajos son realmente el paso evolutivo que se va a dar en el segmento de los dispositivos móviles, y no la realidad virtual. Esta, si bien no va a desaparecer, su avance se ha ralentizado mucho y, pese a la fuerza que intenta ponerle Facebook de la mano de Hugo Barra, las cosas no pintan tan bien como hace un año.

El Huawei Mate 10 podría un paso más allá

Lo cierto es que la apuesta, para que los usuarios vean un verdadero paso adelante respecto a lo que anunció Apple no hace mucho con su iPhone X, debe ser más amplia que el propio reconocimiento facial. Así, desde hace ya un tiempo se viene especulando con un salto evolutivo de la capa de personalización EMUI de Huawei –incluso, hace un tiempo contrataron a miembros de Apple que trabajaban en iOS 11- . Y, con el Mate 10, en teoría debería existir un avance al respecto. Así, es posible que el uso de los procesos neuronales (NPU) se puedan utilizar a la hora de dar uso al sistema operativo y que, este, realmente aprenda de lo que hace el usuario y consiga que facilitar el trabajo a estos. Evidentemente no hablamos de algo sencillo de conseguir, no tanto por la recopilación de datos, sino por la implementación de estos. Pero es una posibilidad que no habría que descartar.

Más rapidez en las descargar del Mate 10

Pues sí, esta es otra información que se ha conocido en el día de hoy y tiene que ver a la inclusión del procesador Kirin 970 en el Huawei Mate 10. La razón es que el SoC del que hablamos será compatible con LTE Cat.18, por lo que hablamos de velocidades de descarga de datos en movilidad que alcanzarán los 1,2 Gbps -las subidas será Cat.13-.

Si te preguntas si esto es mucho y supera a lo que actualmente ofrecen otros procesadores, pues lo cierto es que es así ya que los modelos que dan uso al Snapdragon 835, por poner un ejemplo, se quedan en Cat.16 (1 Gbps), que es bastante, pero por detrás del Kirin 970 y, por extensión, del Huawei Mate 10.

