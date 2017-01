Hieren a hijo de exalcalde en intento de secuestro

TUXPAN.- Un hijo del empresario transportista y exalcalde de este municipio, Óscar Octavio Greer Becerra, fue herido a balazos en una pierna, al resistirse a ser secuestrado por hombres armados que lo bajaron de forma violenta de un taxi; por cuenta propia se internó en una clínica particular, donde recibe atención médica.

Reportes de la Policía Municipal refieren que los hechos se registraron en la calle González Ortega, de la colonia Centro, de esta localidad, cuando la víctima, Octavio Greer Serrallonga, de 27 años, viajaba a bordo de un auto de alquiler y con lujo de violencia lo bajaron para privarlo de su libertad; al oponer resistencia, los delincuentes le dispararon a quemarropa, en dos ocasiones.

Entre la confusión, el joven, a pesar de haber sido herido en una pierna, comenzó a correr, encontrando a un conocido, quien lo llevó hasta una clínica particular. Según el parte médico, deberá ser intervenido quirúrgicamente, puesto que la ojiva le fracturó el fémur.

Informes de las autoridades revelan que testigos presenciales del ataque manifestaron que los delincuentes se desplazaban en dos automóviles, un Volkswagen Beetle y un Nissan Tsuru, huyendo con rumbo desconocido.

En este sentido, preventivos municipales en la calle Sedano, de la colonia Centro, de este puerto, aseguraron un Tsuru color blanco, sin placas de circulación, el cual fue vinculado al intento de secuestro.

Peritos criminalistas y policías ministeriales realizaron una inspección ocular al vehículo mencionado, recolectando diversas huellas dactilares, ropa, y diversos objetos hallados al interior de la unidad.

Aunque el número de serie de esta unidad no arrojó reporte de robo, existe la posibilidad de que horas antes de ser utilizado en el intento de secuestro del hijo del empresario transportista fuera hurtado, por lo que fue remitido ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia.