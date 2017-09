A Guillermo del Toro no le gusta ser reconocido por Peña Nieto

La semana pasada ha sido de éxitos para el director de cine Guillermo del Toro y es que además de haber recibido el mayor premio del Festival de Cine de Venecia, el León de Oro, su película The Shape of Water también ha sido muy bien recibida en el Festival de Cine de Toronto, donde ofreció una conferencia de prensa a varios medios de comunicación, entre ellos, algunos mexicanos.

De acuerdo con El Universal Espectáculos, un periodista cuestionó al director mexicano sobre si no le gustaba que el presidente de México reconociera sus logros, a lo que él contestó: “No, no me gusta cuando me felicita. No me gusta porque México es un país que ha tenido grandes personas de todo: atletas, artistas, científicos, filántropos, etc. pero no hay grandes políticos, a veces me lo pregunto: ¿Cómo es posible que no nazcan diez políticos que hagan lo que se tiene que hacer, que tengan esa vocación? Un atleta mexicano va y hace lo que tiene que hacer. Si tiene que correr los 100 metros planos se prepara y lo consigue […] Me sorprende que estadísticamente no salgan políticos mexicanos capaces. Cuando me preguntas de Peña Nieto, lo cierto es que me parece absolutamente aterrador que en su función haga todo lo opuesto a lo que se supone que tiene que hacer”, contestó Del Toro a la prensa.

El mismo diario informó que el cineasta tapatío continuó analizando la situación actual de México y del mundo a fondo, tomando posturas críticas sobre la violencia y las fronteras que hoy en día son un problema para la sociedad; aunque aseguró, no puede evitar que estos temas le cambien el humor. “Mírame cómo me pongo, hasta me baja la bilirrubina”, dijo, provocando risas entre los presentes.

La película Shape of Water, catalogada como Ciencia Ficción llegará a cines mexicanos en enero de 2018.

Quién

Comments

comments