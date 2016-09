golpean-a-agente-municipal

Autoridad auxiliar de la localidad Unión y Progreso fue golpeado salvajemente por par de individuos que lo esperaban al llegar a su casa, quienes provocaron que debido a las lesiones infringidas tuviera que pasar 16 días hospitalizado.

Se trata del señor Clemente Pérez García, quien comentó que los hechos se registraron cuando caminaba rumbo a su casa, momentos en que le salieron al paso par de sujetos que al parecer ya lo estaban esperando.

“Me asaltaron a 100 metros antes de llegar a la comunidad, fueron dos sujetos los que me pegaron como a las 9 de la noche, me dieron con una piedra en la cabeza y me dieron un puntapié en una pierna donde me resultó un coagulo que me tuvieron que operar en el hospital IMSS Coplamar”, añadió el entrevistado.