Fuga de agua ya forma laguna

Una gran fuga de agua en la colonia Educación alertó a habitantes de ese sector de la ciudad, luego de que desde hace días el líquido ha formado una laguna en la calle Abraham Castellanos, ubicada entre Guillermo Vélez y Rébsamen.

El asunto aparentemente no afecta el paso de viandantes debido a que en esa rúa existen guarniciones y banquetas y muy baja circulación de vehículos; lo grave, sin embargo, es la fuerte pérdida del fluido en una zona donde regularmente escasea en los domicilios.

No obstante, Miguel, el propietario de un taller de hojalatería de ese lugar –cuyo establecimiento parece ser el más afectado por este problema- admitió que no ha reportado formalmente el caso ante la oficina operadora de la Comisión de Agua (CAEV) porque no confía en la dependencia ni en las autoridades.