Follaje afecta voltaje en líneas de la CFE

TIHUATLÁN.- En esta semana inicia la poda de árboles cuyas ramas chocan con cables de alta tensión en diferentes puntos de la cabecera y comunidades.

Se trata de una actividad que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, pero cuyos obreros la pasan por alto pese a que en tiempos de ventarrón o tormenta tienen problemas para mantener el suministro de energía eléctrica.

La dirección de alumbrado público iniciará ese programa, tras detectar los lugares donde verdaderamente hace falta, y recomendó que los particulares no dejen crecer tanto sus árboles, o los poden en el área donde cruzan cables de la CFE, para no tener ese problema en lo particular, y ni generarlo a sus vecinos.

POR SABINO BAUTISTA JUÁREZ

Comments

comments