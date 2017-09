Filtran imágenes oficiales del Xiaomi Mi MIX 2.

Si ayer les confirmábamos gracias a filtraciones la fecha de presentación del Xiaomi Mi MIX 2 para el 11 de septiembre, pues hoy les vamos a mostrar el poco valor que tiene la palabra “secreto” en China, ya que ahora nos llegan imágenes reales del dispositivo.

A ver, acá pasa lo de siempre, me gustaría decirles que lo que verán ahora los dejará sorprendidos, pero no se puede, ya sabíamos mucho sobre las características del dispositivo y estas imágenes no llegan mas que a confirmar todo lo que habíamos escuchado o leído por la web.

Acá las imágenes auspiciadas por Weibo:

La primera imagen pertenece a imágenes de prensa del terminal, mientras las otras son tomadas directo al teléfono en donde podemos ver algunas características del hardware del Mi MIX 2. En cuanto a lo que entendemos es el procesador podemos ver que este terminal tendría el Qualcomm Snapdragon 386, procesador que aún no se lanza al mercado y que nos dice que quizá ese 11 de Septiembre sea el día de su presentación oficial con uno de los terminales mas esperados del 2017. En cuanto a batería estaríamos frente a una gran batería de 4.400mAh. Pantalla de 6.2 pulgadas a 2960×1440 pixeles, 256 GB de almacenamiento interno y Android 8.0.

10 días nos separan de la presentación del Mi MIX 2 y si Xiaomi se comporta como el 2016 es muy probable que en estos días que quedan sean más y más las fotografías y especificaciones que sepamos de este terminal, los de Xiaomi saben como se maneja este negocio y saben que el hype es algo importante por estos días, por eso no van a aguantarse de este dejando pistas en la previa de la presentación, los conozco, les gusta filtrar información para que la gente se gire a mirarlos.

