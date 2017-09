FIFA anunció a los 3 nominados al Mejor Jugador

La FIFA anunció a los tres nominados al premio The Best, que reconoce al mejor futbolista del año, y como era de esperarse, no hubo sorpresas: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar son los futbolistas que aspira al galardón.

A nivel clubes, el del Real Madrid ganó Champions League y La Liga, mientras que con la Selección Portuguesa consiguió el tercer lugar en la Copa Confederaciones. En lo individual, fue nombrado Mejor Jugador de Europa, así como de la Champions League.

Por su parte, ‘La Pulga’, conquistó la Copa del Rey con el Barcelona, además de asegurarse el Pichichi del torneo español y la Bota de Oro de Europa.

Mientras tanto, Ney únicamente alzó la Copa del Rey y ayudó a Brasil en conseguir su pase a la Copa del Mundo de Rusia 2018, la primera selección en clasificarse.

El ganador será anunciado el próximo 23 de octubre en una ceremonia organizada en Londres, Inglaterra.

