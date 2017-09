Por falta de maestros no inscriben a estudiantes

La falta de personal docente está provocando que padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 162 de Pixcuautla, no puedan inscribir a 48 alumnos de nuevo ingreso.

Y es que, a poco más de 20 días de que inició el ciclo escolar 2017-2018, la Secretaría de Educación en Veracruz no había designado a los trabajadores de la educación que se integrarían a ese plantel indígena.

Ramón Tepictle Atlahua y Nabor Salas, padres de familia de la comunidad de Pixcuautla, indicaron a este medio de comunicación que, desde el ciclo escolar pasado, les informaron que unos maestros ya no iban a laborar en esta secundaria, porque no les habían pagado.

Dijeron que por su condición de indígena, las autoridades municipales, estatales y federales no los toman en serio, y por eso, viajarían a la ciudad de Xalapa a entregar un ultimátum a las autoridades educativas, porque no es posible que los estudiantes no puedan empezar las clases porque no hay docentes.

Los inconformes señalaron que el delegado regional de la SEV, Gerardo Calihua Contreras, tiene conocimiento de este problema que ya se notificó a las oficinas centrales en la ciudad de Xalapa, pero hasta el momento no hay una respuesta positiva a esta carencia.

Por cierto que este plantel inició actividades con aulas de madera y tierra de piso, sin embargo, con el apoyo y esfuerzo de los habitantes de Pixcuautla, se lograron construir aulas de concreto con el apoyo del entonces director de Espacios Educativos en el estado, Pedro Montalvo Gómez.

