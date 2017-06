Fallecen dos personas por tuberculosis

Desde hace aproximadamente 2 meses las instituciones de salud pública no cuentan con la vacuna para la tuberculosis meninge que se aplica a los recién nacidos en sus primeros días de vida, aunque no corren riesgo, por no haber casos de este tipo desde hace varios años, un gran número de padres de familia están preocupados.

Este desabasto afecta a la Jurisdicción Sanitaria Número 3, al IMSS, ISSSTE, Hospital Regional y el de Pemex, porque no cuentan con esta vacuna. De acuerdo a un reporte oficial de la SS-VER ya iniciaron las licitaciones para que lleguen las dosis a los hospitales públicos.

POR ÁNGEL SCAGNO CASTILLO

FOTO ENRIQUE GONZÁLEZ MORALES

