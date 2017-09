Explota camioneta con gasolina robada

Tihutlan, Ver.- Una camioneta que transportaba gasolina presuntamente robada, chocó contra una casa de madera y en cuestión de segundos ocasionó dantesco incendio. Los responsables huyeron. Todo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en una vivienda ubicada a orillas de la carretera y justo en la entrada a la comunidad Úrsulo Galván, Tihuatlán.

Vecinos informaron que la camioneta circulaba con dirección a la comunidad El Palmar, presuntamente tres sujetos eran los ocupantes y transportaban gasolina en dos bidones de aproximadamente mil litros cada uno. La camioneta era conducida a exceso de velocidad y eso ocasionó que el guía perdiera el control y de manera por demás dramática chocó contra una casa de madera y originaron impresionante incendio tras la explosión de la camioneta con combustible.

Afortunadamente, los moradores de la casa en mención lograron salir a tiempo y no resultaron lesionados, en tanto, los responsable se dieron a la fuga para no ser detenidos.

Pese a que los afectados intentaron rescatar algunas cosas, entre ellas sus documentos personales, no hubo tiempo para eso, pues el fuego aumentaba cada vez más, por lo que la familia perdió todo en cuestión de segundos. Varios vecinos se unieron para sofocar las llamas, utilizando cubetas con agua.

Arribaron policías para conocer de esos hechos, pero nada se sabe de los responsables; se presume que acababan de robar la gasolina y tras los hechos prefirieron escapar. Personal de Protección Civil de Tihuatlán acudió al lugar, igual que elementos de la Sedena.

Por Clemente Hernández Reyes

Fotos: Rafael Rodríguez Ávila

