Europa y China frenan el empuje de Trump contra el pacto con Irán

Donald Trump tiene ya tomada la decisión sobre el pacto nuclear con Irán y sus aliados están muy inquietos. El presidente francés, Emmanuel Macron, dice que no tira la tolla y espera convencer aún al presidente de Estados Unidos de que es necesario preservar el acuerdo. China y Alemania alertan, mirando a Corea del Norte, que abandonarlo minará cualquier esfuerzo por poner freno a la proliferación nuclear y lanzará una carrera armamentística.

Las seis grandes potencias firmantes del pacto en 2015 se reunieron el miércoles con los líderes de Irán para tratar de salvarlo. Las próximas semanas serán decisivas en este sentido. Trump, que tiene hasta el 15 de octubre para pronunciarse, insiste en que es el “peor acuerdo nunca antes firmado”. Francia, Reino Unido, Rusia y China creen, sin embargo, que su derrumbe puede provocar una carrera armamentística.

El ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, teme en este sentido que el abandono nuclear de más argumentos al régimen de Pyongyang para cerrase más en su negativa de negociar el desmantelamiento de su propio programa. “Es trágico ver que el único pacto que existe para prevenir la proliferación de armas nucleares esté en riesgo”, lamentó, “lo que necesitamos ahora más que nunca es progresar”.

El secretario de Estado de EE UU, Rex Tillerson, valoró positivamente la reunión que mantuvo con su homólogo iraní. “No nos hemos tirado los zapatos el uno al otro ni hubo gritos”, comentó, “pero otra cosa es que podamos llegar a acuerdos”. El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que todos los participantes del acuerdo consideran que se cumple las expectativas técnicas, “nadie se opone a eso”.

Pero no es el caso de las aspiraciones políticas, precisó. Washington considera que el acuerdo no termina de aportar la estabilidad esperada a la región. El presidente Donald Trump, añadió, Tillerson “escuchó todos los argumentos que se le presentaron para entender cómo funciona el pacto” y por eso consideró que llegó el momento de tomar una decisión, “lo que no sabía es que iba a decir ya la tenía”.

Mediación

EE UU está totalmente aislado, aunque con matices. Emmanuel Macron se ofrece a mediar para tratar de llegar a una solución. Pero aunque considera que sería un error romper el acuerdo nuclear con Irán, es partidario de que se refuerce. Ahí retoma el discurso de la creciente influencia de Teherán en la región y las continuas pruebas balísticas que realiza, lo que hace que ejerza mucha más la presión en Oriente Medio.

Francia considera por eso que se deben abrir negociaciones de inmediato sobre lo que pasará cuando se levanten las limitaciones del acuerdo en 2025 y estaría dispuesta, además, a discutir sanciones al programa balístico. También es partidario de que se discuta el papel que aporte Irán en la región. “Necesitamos un marco claro para poder tranquilizar a los países de la región y EE UU”, admitió.

El ministro alemán reconoce que Irán no cambió de conducta tras el acuerdo de 2015 respecto a su influencia en Oriente Medio. Pero aunque es un asunto al que se debe prestar atención, se opone a que se haga en el marco del pacto nuclear. “Estoy convencido de que ni la situación ni el comportamiento de Irán mejorarán si el acuerdo pierde validez”, augura, “la señal que se mande será terrible”.

El riesgo que se corre es que este tipo de negociaciones pierdan fuerza si se asume que cualquier país puede dar por cancelado un pacto. El ministro de exteriores chino, Wang Yi, considera que la crisis en la península coreana muestra la importancia de que se preserve el acuerdo con Irán. Rex Tillerson responde que aunque el objetivo en los dos casos es el mismo, el punto de partida y la naturaleza son muy diferentes.

