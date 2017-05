EU no han encontrado ni un solo peso de los activos de ‘El Chapo’: PGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, no usaba sistema financiero y hasta el momento no se le han encontrado activos, indicó El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade.

Al día de hoy autoridades de EU no han encontrado ni un solo peso de los activos de ‘El Chapo’… Nos hemos dado cuenta de que no usaba el sistema financiero, porque no hemos encontrado activos; ni ellos han podido encontrar un dólar”, dijo en entrevista televisiva.

El titular de la PGR mencionó que en el avance de las investigaciones sobre el dinero de ‘El Chapo’, México ha detectado pocos activos, “nosostros le hemos encontrado muy pocos activos -reiteró-. EU no le ha encontrado nada… no utilizaba el sistema financiero; siempre que buscábamos, sabíamos que no lo usaba”.

Resaltó que estos grupos delincuenciales emplean “mecánicas criminales trasnacionales de delincuencia organizada y corrupción”; en este sentido hizo hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades de EU y Colombia.

Con información de Excélsior

