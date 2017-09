Este gesto de Anahí ante el terremoto de México hizo que le llovieran fuertes críticas

Desde que México fue azotado por un fuerte terremoto hace unos días, las redes sociales de muchas celebridades han estado dedicadas a difundir información sobre cómo ayudar a los afectados. Una de esas personalidades ha sido Anahí, quien además cumple el rol de primera dama del Estado de Chiapas.

Sin embargo, la actriz y cantante se ha llevado un montón de críticas aparte del reconocimiento por lo que está haciendo.

A través de un video, Anahí se muestra realizando labores caritativas para sobrellevar los efectos del terremoto. En el clip dice: “Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero…, de verdad, eso ahorita no importa”.

El gesto desató la furia de muchos que consideran que no era pertinente aclarar ni justificar su apariencia en ese momento.

Muchos más se unieron a ese grupo luego de que el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue de migrantes de Oaxaca, Hermanos en el Camino, tomara el video y lo publicara en su cuenta de Twitter, comentando: “En manos de quiénes estamos!, #RepiñaElectoral #Muydespeinada”.

Haciendo uso del hashtag #MuyDespeinada, la red social se inundó de críticas, chistes y memes hacia Anahí; pero también hubo quienes la defendieron alegando que lo que importa es el trabajo que está realizando.

