Estadio de Rayados, el recinto deportivo más bonito del mundo

El estadio de los Rayados de Monterrey apenas cumplió dos años y la agencia británica BBC lo calificó como el recinto deportivo más bonito del mundo.

El nuevo estadio no ha dejado de recibir elogios por su estructura y su privilegiada localización frente al Cerro de la Silla.

La BBC hizo una lista de los diez recintos deportivos más espectaculares del mundo, quedando en primer lugar el Estadio BBVA Bancomer.

El artículo de la BBC se titula “Las 10 arenas deportivas más hermosas del mundo” y puede ser consultado en esta liga.

El estadio localizado en en el municipio de Guadalupe fue reconocido en el 2016 como segundo lugar en el Premio Obras CEMEX en la categoría Espacios Colectivos. Asimismo, recibió el reconocimiento de honor en el Premio a la excelencia en diseño por parte del American Institute of Architects, así como el Premio Público Obra del Año otorgado por la revista Obras.

El artículo de la BBC lo describe de la siguiente manera: “Es una maravilla. No habíamos visto algo tan atractivo de un estadio de futbol, desde que David Ginola se retiró”.

“Es el estadio más grande y moderno de México. Fue concluido en 2015, justo a tiempo para el 70 aniversario del club (Monterrey).

“Irónicamente no se encuentra localizado en Monterrey, sino en el municipio cercano de Guadalupe, así como el Old Trafford no se encuentra en Manchester sino en Salford”, puntualiza el texto.

La lista la completan los siguientes recintos deportivos.

