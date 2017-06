Columna: ¡ENSALADA DEPORTIVA!

Martes 13 de junio de 2017

LIGA MASTER DE SOFTBOL. Apaches contra Solo Amigos a partir de las 15:00 horas y Guerreros frente a Piratas a las 17:30, los juegos que hoy ponen en marcha la cuarta jornada, en el Lorenzo Ichante. Para mañana, invicto Voladores de Papantla que ostenta marca de 3-0, espera alcanzar la cuarta victoria, cuando enfrente a Jubilados Sección 47 a partir de las 17:30 horas. El rival es penúltimo lugar con 0-2 y por lo tanto, contrincante apropiado para lograr el objetivo.

La doble función abre a las 16:00 horas con el juego entre Amigos de Riveroll y Coatzintla. Los primeros están en tercero con 2-1 y los rivales van 1-2 e iniciaron la cuarta jornada semanal en cuarto lugar empatados con Ángeles de Emiliano, Apaches y Solo Amigos, todos con el mismo número en juegos ganados y perdidos. Piratas con 0-1 es el noveno equipo. Guerreros a conformado un excelente equipo y es evidente que tiene lo necesario para pelear por el gallardete de temporada. Voladores y Coatzintla son rivales peligrosos, al igual que Apaches que ha tenido un inicio desconcertante.

CACHIBOL. De 8 partidos consta la quinta jornada semanal, dependiente de la Liga Municipal en Poza Rica. Se anuncia para el próximo domingo en la cancha techada de la Unidad Deportiva 4 y Medio. El inicio es a las 9:00 y debe concluir alrededor de las 15:00 horas. Juventus (40 Años Femenil) y Avante (70 Años Femenil) son los únicos equipos que descansan.

El programa es así: 9:00 Orión vs Lobitas Mundo Nuevo B (40 Años Femenil), 9:45 Lobitas Mundo Nuevo A vs Amistad (40 Años Femenil), 10:30 Lobos Mundo Nuevo vs Amistad (60 Años Varonil), 11:15 Unidos Poza Rica vs Jubilados Sección 30 (70 Años Varonil), 12:00 Orión vs Avante (60 Años Varonil), 12:45 Edad de Oro vs Lobitas Mundo Nuevo (70 Años Femenil), 13:30 Orión vs Avante (60 Años Femenil) y 14:15 Amistad vs Lobitas Mundo Nuevo (60 Años Femenil).

El campeonato se desarrolla en condiciones normales y es evidente que esta disciplina sigue consolidándose con gran firmeza en Poza Rica y la región.

SOFTBOL FEMENIL. Dos juegos anuncia para hoy la Municipal de Poza Rica. En Grupo A, Gigantes contra Gacelas en el Leonel Ruiz y en Grupo C, Diamonds vs Blue Jays en el Kilómetro 17. Para mañana se anuncia un solo desafío. En Tihuatlán, Jarochas recibe a Chabelitas a partir de las 17:00 horas, dentro del Grupo A. Jueves es la sesión más amplia de la semana pues incluye 4 desafíos. En Grupo A, Monarcas vs Aceiteras en el Lorenzo Ichante. En Grupo B hay doble acción. Jety Manantial vs Royals en Manantial y Pink Panthers vs Raya en Contreras. El duelo restante pertenece al Grupo C. Renegadas Junior y Panteras acuden al Pozo 140. Viernes, 3 juegos restantes de la Jornada 1. Único equipo que descansa es Renegadas de Grupo A.

En el Torneo de Coatzintla, hoy martes Güeras vs Guerreras en el Bauza 1, Grecia vs Novatas Palma Sola en el Bauza 2, Estrellas Úrsulo Galván vs Rays en Úrsulo Galván y Chicas Yankees vs La Laja en Corralillos. Mañana miércoles Palma Sola recibe a PGL, Amigas de Rodríguez y Amigas de Paty acuden a Corralillos y Amigas de Paty Cruz vs Moritas en Troncones. A las 17:00 horas abren todos los desafíos. Jueves se cumplen los 4 duelos restantes de la semana. Broncas vs Pioneras en Bauza 1 y Dezmar vs Abejas en el Bauza 2.

CICLISMO urbano de Poza Rica continúa mejorando paso a paso, gracias a la gran tarea emprendida por personas que desean otorgar a todos los ciclistas la cultura vial que se necesita para evitar al máximo los accidentes. Daniel Cortés y Cesia Casanova encabezan uno de los Grupos principales. Otro es el Scorpions que tiene el mismo objetivo. El interés por pertenecer a los Grupos mencionados, es notable pues sus pelotones ya superan el centenar de ciclistas quienes ruedan gran parte de la semana, por calles y avenidas de la ciudad. Incluso un par de días incursionan por veredas, brechas y carreteras de nuestro Municipio y vecinos como Cazones, Papantla, Tuxpan, etc.

En breve, se harán competencias urbanas en circuitos apropiados y el objetivo es que participen niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todas las edades, empleando todo tipo de bicicletas. Ya sea de montaña, sport ó la conocida tiempo atrás como turismo y que se mantiene vigente. A prepararse para competir.

