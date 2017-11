Enrique Guzmán no es importante, asegura Silvia Pinal para su bioserie

La primera actriz Silvia Pinal expresó que para realizar su serie biográfica “conté todo lo que podía contar”, de lo cual se siente orgullosa, y afirma que no se arrepiente de nada de lo que ha vivido.

Puntualizó que le tiene mucha confianza a la productora Carla Estrada, porque considera que es una mujer que ha trabajado, vivido y “creo que sabe perfectamente lo que tiene qué hacer”, afirmó a los medios.

Así que mencionó que, como narradora de esta trama, basada en hechos reales, pondrá todo de su parte para que los televidentes y los artistas queden contentos.

Respecto a este homenaje, comentó que nunca le habían propuesto hacer algo similar y aunque se retrasaron las grabaciones por diferentes circunstancias, está feliz que Televisa lo lleve a cabo.

Esta televisora “es mi casa, desde que abrió sus puertas estoy aquí, he pasado muchos problemas, sinsabores y agradezco que me sigan apoyando”, comentó.

Por otro lado, considera que no es tan importante que se incluya en la historia la imagen de Enrique Guzmán “si él no quiso, por algo será, no me interesa, pero todo se puede presentar de alguna forma”, pensó.

Pinal, quien no descarta tener una participación especial en la serie de la vida de su hija Alejandra Guzmán, aclaró que su familia está contenta y orgullosa de esta emisión.

“He hecho cosas muy buenas, algunas dolorosas, pero aquí estoy; estuve en todas las cámaras, fui diputada, asambleísta y senadora, mi madre lo pudo vivir, se sintió tan orgullosa, de las cosas que sentí mayor satisfacción es que ella me viera en esa etapa”.

De igual manera, recordó que cuando vivió en Estados Unidos, fue una época muy agradable, en un departamento, iba al mercado, al cine, al jardín, hacía ejercicio y una vida bastante normal. Aunque no domina el inglés, remarcó que “me entendía como yo podía”.

