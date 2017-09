Emma Stone revela detalles sobre su larga batalla contra la ansiedad ¡Mírala!

Emma Stone siempre se ha distinguido por ser una actriz extrovertida, que dice lo que piensa, que no teme mucho al qué dirán y que, sin duda, se arriesga en cada proyecto que realiza. Sin embargo, detrás de todas esas cualidades hay una lucha por superar problemas de ansiedad que pocos habrían imaginado.

Como parte de la promoción de su más reciente película, Battles of the Sexes, que protagoniza junto a su padre en Crazy Stupid Love, Steve Carell, Emma hizo una parada por el The Late Show With Stephen Colbert. En su visita, contó detalles sobre la cinta, su admiración por Hillary Clinton (a quien Colbert había entrevistado minutos antes) y respecto su ansiedad.

Durante un momento de la entrevista, el polémico host de los Emmys 2017 puso en pantalla un dibujo que Emma había hecho cuando era una niña. En él, la actriz aparece junto a un pequeño monstruo verde y el mensaje “Soy más grande que la ansiedad”.

“Era muy, muy, muy ansiosa de niña, tenía muchos ataques de pánico”, explicó. “Mejoré en gran medida gracias a la terapia”. “¿La actuación te ayudó?”, pregunta Colbert. “Me ayudó muchísimo, mejoré mucho. Digo, aún sufro ansiedad cuando estoy un escenario, pero no más ataques de pánico…”.

¡Mírala!

E Online

Comments

comments