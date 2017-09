Eiza González imita a “La Sirenita” en bikini

Este fin de semana Eiza González publicó en sus redes sociales un par de fotos, presumiendo cuerpazo en “el lugar más feliz sobre la tierra”, Disneyland. Aunque no se sabe si su viaje fue un break de fin de semana o por algún compromiso de trabajo, es un hecho que se contagió del espíritu del lugar; ya que el sábado por la tarde publicó una ‘Instagram Story’, en la que aparece en bikini, rodeada de amigas, cantando el tema de La Sirenita, “Part of your world”.

CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

Todo indica que la actriz mexicana que recientemente causó polémica en su visita a México,pasó una divertida y alocada ‘pool party’ con algunas amigas, entre ellas Sophie Lopez, stylist y Jen Woodward, relacionista pública con quien trabajó para su debut en cine con la película “Baby Driver”.

En el video se puede observar a la actriz en medio de dos de sus amigas, las tres sentadas sobre un inflable rosa con forma de ostra, imitando a la princesa Ariel.

Más tarde, Eiza dio cuenta en sus ‘Instagram Stories’ que la fiesta siguió a bordo de un Uber, que probablemente las llevaría a algún club nocturno de la famosa ciudad.

