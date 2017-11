Diplo recuenta su histórico concierto en Cuba

La extraordinaria presentación, junto con la cultura joven y la escena musical de la isla, están retratados en el documental ‘Give Me Future’ que se estrenó en Apple Music la semana pasada.

El DJ estrella Diplo cumplió un deseo al debutar en Cuba.

En marzo de 2016, el productor galardonado con el Grammy y su trío Major Lazer fueron unos de los primeros artistas estadunidenses que aprovecharon el momento en el que las restricciones de los viajes a la isla eran menores y se presentaron en un concierto gratuito en La Habana.

Siempre estoy buscando ¿dónde está ocurriendo la música?, ¿cómo puedo ser parte de ella?, ¿cómo puedo ayudarla?, ¿cómo puedo presentar algo nuevo? Y es fácil que cualquiera haga eso, simplemente tienes que ser un poco aventurero”, dijo Diplo, quien se ha presentado en países como Nigeria, Nepal y Pakistán.

Pero presentar el histórico concierto frente a la embajada de Estados Unidos no fue algo sencillo.

El lado cubano requirió muchos preparativos”, explicó el creador de éxitos como ‘Lean On’ y ‘Where Are U Now’ con Skrillex y Justin Bieber. “Mi equipo, mis representantes, los productores del evento, pasaron unas 16 a 18 meses planeando, produciendo el espacio del evento y haciendo que fuera correcto para ambos gobiernos”.

Este mes el gobierno de Trump impuso restricciones comerciales y de viajes a Cuba que harán más difícil para los estadunidenses visitar esta nación caribeña. Las reglas más estrictas marcan un regreso a la postura anterior de Estados Unidos ante Cuba que existía previo a que el ex presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro restauraran las relaciones diplomáticas en 2015.

En entrevista, Diplo charló sobre sus viajes por el mundo y la esperanza de presentarse nuevamente en Cuba.

AP: ¿El cambio en las sanciones a los viajes significa que es aún más especial que hayas ido cuando pudiste?

Diplo: De hecho tratamos de organizar otro evento para el próximo mes, estábamos en el proceso de ir delante con ese tema y entonces sucedió la reversa a muchas de esas reglas en los últimos 10 días. Así que sí, no es agradable, pero sabes, cambia de un extremo al otro casi con cada presidencia, así que veremos si vuelve a cambiar.

AP: ¿El concierto de Cuba fue uno de los más difíciles de realizar?

Diplo: En cuanto a producción … estamos hablando de cuatro vallas para casi medio millón de personas. Todas estas vallas fueron llevadas de una bodega y pintadas de blanco el día del show. Así que no podía creer que todo fue manejado y organizado y que todos estuvieron seguros en el concierto, sin problemas.

Había viajado de Pakistán unos pocos días antes del concierto en Cuba. Habíamos estado en Bangladesh el año pasado e hicimos todo un tour en África. Así que hicimos presentaciones en todas partes, de Nigeria a Uganda. Pero esta fue definitivamente la más grande y alocada situación.

Hice un concierto en Mongolia hace unos dos o tres años y ese ha sido uno de los lugares más raros para tocar … Nadie sabía quién era yo cuando hice el show. Estaban un poco confundidos y todo se notó.

AP: ¿Qué es lo que queda en tu lista de pendientes para viajar?

Diplo: Teníamos programado un show en Corea del Norte. Y es gracioso, el club en Corea del Norte se llama The Diplo. Así que habría sido realmente agradable hacerlo pero fue cancelado. La situación se ha deteriorado en los últimos dos años.

Quería ir a Papua Nueva Guinea el año pasado, pero no podíamos encontrar ningún lugar seguro, ni siquiera para quedarnos así que nos saltamos ese show. Si alguien está en Papua Nueva Guinea, pueden contactarme en mi página o a mis representantes e iré.

AP: ¿Algún plan para colaborar con Rihanna? ¿Realmente dijo que una de tus canciones era reggae de aeropuerto?

Diplo: Creo que es una historia muy graciosa … Ella es muy buena persona. Tiene buen sentido del humor y conozco su personalidad. … Cada vez que está trabajando o componiendo un álbum yo estoy siempre involucrado, le mando grabaciones y demos y a veces les gusta algo y a veces no. Pero nunca se sabe. Para mí, yo estoy feliz de hacer mis propios discos también … no siempre busco tener una gran estrella pop en mis álbumes. No se necesitan tampoco, para ser honestos.

Estamos trabajando en un par de ideas de hecho con el equipo de (Rihanna) justo ahora, así que veremos. Pero nunca debes decir que harás algo porque de ser así siempre será una historia triste al final.

AP: ¿Qué hay de una reunión con Bieber?

Diplo: Me encantaría, a veces nos mandamos mensajes de texto, siempre son raros, no sé. Es un chico fascinante, y para ser honestos es muy bueno en todo lo que hace, ya sea haciendo deporte o tocando la guitarra. Puede hacer que todo sea genial. Amo a ese tipo … para mí es una especie de ícono cultural así que cada vez que tengo oportunidad de hacer algo así, incluso con Madonna o con Beyonce, cada vez que tengo la oportunidad me encanta probar algo. Pero no funciona siempre. Simplemente me hace feliz hacer música en general, con quien sea.

