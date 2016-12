Detienen a Javier Duarte

Luego de más de tres meses de búsqueda, elementos de la Policía Internacional (INTERPOL, por sus siglas en inglés), lograron la detención del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se alojaba en un departamento en una de las torres Trump, en Nueva York. El aseguramiento del ex mandatario habría ocurrido la madrugada del martes.

Duarte de Ochoa suma ya 60 denuncias en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de más de 60 mil millones de pesos, durante su gestión como gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, lo que generó que la misma dependencia ofreciera una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcionara datos para su detención.

Testigos de los hechos aseguran que el intenso operativo policial, que contó con el apoyo de agentes del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), apenas si interrumpió la tranquilidad de la noche neoyorquina, ya que no opuso resistencia y sólo repetía insistentemente con su voz chillona que su nombre era Alex Huerta del Valle, mientras mostraba una credencial del Country Club de Golf.

Se espera que la mañana de hoy, miércoles, el gobernador anuncie la devolución de, por lo menos, 38 mil millones de pesos en efectivo, que Javier Duarte desvió durante su administración.

Al momento de su detención, al ex gobernador se le encontró en posesión bolsas de Saks Fifth Avenue, Tiffany’s & Co y Cartier, y se espera que el recurso recuperado sea asignado a los municipios veracruzanos que están quebrados, y para la construcción de obras de interés social.

Inocente palomita que te has dejado engañar; querido lector esta nota es parte de la tradicional broma que se realiza el 28 de diciembre de cada año y esperamos que, al menos, le haya arrancado una sonrisa.

