Detienen a ex director de la policía municipal de Perote

Perote, Ver.- Elementos de la AVI y de la SSP detuvieron al ex militar retirado, Gerardo Verdugo, ex director de Seguridad Pública Municipal de Perote y ex escolta del ex alcalde de ese municipio Paul Martínez Marié.

Lo anterior debido a que el sujeto fue reportado por haber efectuado disparos contra tres casas y dos vehículos en esa ciudad cuando circulaba en estado de ebriedad en un automóvil Bora, color vino, y con un arma tipo bereta 9mm.

Los reportes indican que el sujeto le fue a balacear la casa a su ex mujer, al parecer hija de un ex delgado de la SSP, con clave Parka. Al ex militar lo detuvieron a la altura de panteón municipal de Perote.

