Desmantelan el Complejo Petroquímico Escolín

Después de que en el 2014 se confirmara el cierre del Complejo Petroquímico Escolín por ser improductivo, hace algunas semanas iniciaron los trabajos de desmantelamiento de las plantas de polietileno y de gas amargo para vender el fierro viejo. Al respecto, el líder petrolero, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, manifestó que es una planta obsoleta porque sus grados de consumo energético no son los que se utilizan en el mercado, “y si esa planta se hubiese reactivado no podría ser redituable”. Asimismo, Quiroz Cruz mencionó que lo que hacen con el desmantelamiento es vender el puro fierro.

You May Also Like