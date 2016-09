Desconfianza hacia Gobierno del Estado

Por desconfianza hacia el Gobierno del Estado al no haber utilizado correctamente los recursos etiquetados para el sector agropecuario en años anteriores, poco más de 500 de los 700 millones de pesos destinados al campo veracruzano para este 2016, no han sido radicados, perjudicando a los productores que llevan meses esperando este dinero.

You May Also Like