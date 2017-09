Descarga los fondos de pantalla para iPhone de la presentación del iPhone 8

Ya quedan solo 8 días para ver la presentación del nuevo iPhone 8 y según muchos analistas estamos a punto de ver una revolución en el mercado de los smartphones. Hoy os traemos los fondos de pantalla para iPhone de esta presentación.

El iPhone 8 apunta a ser uno de los grandes productos de Apple que se recuerden en mucho tiempo. La compañía de la manzana quiere hacer algo especial debido a que hace diez año fue la presentación del primer iPhone, por ello veremos una edición limitada del nuevo móvil de Apple. Su nombre seguramente no sea iPhone 8 -aunque ahora mismo sea el único al que podamos recurrir- sino que se apostará por iPhone X, iPhone 10 o iPhone X Edition.

Por lo demás, sabemos muy poco de este nuevo móvil: un diseño todo pantalla, reconocimiento 3D fabricado por Apple y poco más. No sabemos nada de sus especificaciones, su precio podría ser mayor de 1000 euros y su fecha de salida sería la última semana de septiembre. Tras meses de espera, podremos ver realmente la competencia del Note o Pixel.

Descarga estos fondos de pantalla para tu iPhone de la keynote de Apple

No, todavía -por desgracia- no tenemos los fondos de pantalla del iPhone 8 y su iOS 11, pero tenemos un pequeño adelante y es que ya podemos tener los fondos de pantalla de la presentación del iPhone 8, iPhone 7s y 7s Plus. En estos fondos veremos el fondo de la invitación de Apple que mandó el otro día la compañía a todas las personas que podrían asistir a la presentación.

Estos fondos no se parecen nada a los que ya vimos en iOS 11, que tenían un toque bastante cercano a iOS 11 enfocado a la naturaleza, sino que será algo minimalista repleto de colores, el logo de Apple y demás. Se parecen mucho a los que vimos en la keynote de Apple de esta primera mitad de año donde presentaron su nuevo sistema operativo y los nuevos iPad. Aquí os dejamos algunos de los fondos:

Para que puedas descargar todos gracias a iDownloadBlog, os dejamos un enlace a una carpeta de Google Drive donde puedes descargar todos los fondos que quieras en alta calidad, ya que estos están comprimidos al estar subidos a una web. Esperamos que disfrutéis de estos fondos para abrir el apetito para ver lo nuevo que presentará Apple el próximo martes doce de septiembre.

Topes de Gama

Comments

comments