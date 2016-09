Denuncian corrupción en fiscalías

Santiago Márquez no ha sido removido del cargo, pese al cúmulo de quejas en su contra por solicitar embutes de mil a 3 mil pesos por entregar automóviles recuperados a sus legítimos propietarios y quien no lo hace tendrá que dar vueltas hasta por 20 días para recuperar su unidad, o hasta 2 mil pesos por recibir una denuncia.

