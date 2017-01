Denuncia MAYL a Fidel Herrera y Javier Duarte

Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que se interpuso una denuncia en contra de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, así como de los ex titulares y ex directores administrativos de la Secretaría de Salud de ambos sexenios, por el caso de los medicamentos clonados.

El mandatario estatal dijo que el secretario de Salud, Irán Suárez, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado la noche del jueves.

Yunes Linares anunció que se dará a conocer el caso de un lote de medicamentos apócrifos para tratar el cáncer que se adquirieron en la administración estatal pasada.

Asimismo, destacó que el secretario de Salud federal, José Narro, envió una brigada de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyos integrantes analizan lo que sucedió en el caso de los medicamentos clonados y las pruebas falsas para detectar el VIH-Sida.

