Dejan sin becas a adolescentes embarazadas

Xalapa, Ver.- Entre el 2014 y 2015 jóvenes embarazadas o madres adolescentes, beneficiarias de la beca Promajoven, inscritas durante esos años, no recibieron el recurso que les enviaba la federación, pues al llegar a la Secretaría de Finanzas, estos apoyos no fueron dispersados a las jóvenes.

Durante 2013 Veracruz recibió 9 millones 56 mil 800 pesos, los cuales de acuerdo a fuentes de la SEV, llegaron a las jóvenes, sin embargo los 8 millones 615 mil de 2014 y los 8 millones 290 mil del 2015 jamás llegaron a manos de las adolescentes que requerían esos recursos para apoyarse económicamente mientras continuaban sus estudios.

Entre 2014 y 2015 Veracruz se mantuvo en el cuarto lugar a nivel nacional que recibió dichos recursos, sólo por debajo de entidades como Chiapas, Guerrero y Michoacán, que se mantuvieron en primero, segundo y tercer lugar nacional, respectivamente.

En Veracruz, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el 25 por ciento de los embarazos son de mujeres menores de 19 años, lo que reporta un elevado número de nacimientos en adolescentes, el cual coloca a la entidad por encima de la media nacional que es del 20 por ciento.

Ante esta problemática Veracruz es el cuarto estado a nivel nacional en recibir uno de los mayores montos en becas Promajoven, enfocados a apoyar a las adolescentes embarazadas o madres adolescentes que se encuentren estudiando el nivel básico de la educación.

Sin embargo, se reporta que desde el 2014 -según fuentes de la SEV- los recursos que la federación destinaba a Veracruz para las becas Promajoven no llegaron a las beneficiarias, pues al llegar a la Secretaría de Finanzas, estos no fueron dispersados a las jóvenes que se encontraban en el padrón.

De acuerdo con lo dado a conocer por la oficina encargada de estas becas Promajoven en la SEV, actualmente no se tiene fecha para reactivar la entrega de los apoyos, pues si bien se tienen padrones e incluso se han abierto convocatorias para nuevas beneficiarias, a la fecha los apoyos no se han podido volver a entregar, pues no ha llegado el recurso de la federación.

Este es un programa federal, enfocado a apoyar a las jóvenes adolescentes que están embarazadas o son madres y continúan cursando estudios de educación básica, es decir alfabetización o primaria y secundaria.

Es por ello que en la entidad en el padrón que ha variado año con año se encuentran beneficiarias que van desde los 14 a los 23 años, quienes cursan tanto estudios de alfabetización, primaria o secundaria, ya sea en el sistema abierto o en el escolarizado en escuelas públicas de la entidad.

El propio subsecretario de Desarrollo Educativo, Uriel Flores Aguayo, dijo que entre 2015 y 2016 no se entregaron los apoyos a las jóvenes, sin embargo fuentes de la SEV, revelaron que la irregularidad viene desde el 2014.

En entrevista explicó que existen irregularidades administrativas, derivadas del desorden que dejó la pasada administración de la SEV que dificultan conocer a fondo qué fue lo que ocurrió con ese dinero, sin embargo esta es una situación que se torna compleja de resolver en un momento como este.

(AVC/Brisa Gómez)

Comments

comments